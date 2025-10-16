صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد با پاکستان بر سر پرداخت قسط جدیدی از وام ۷ میلیارد دلاری این کشور به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار به توافق در سطح کارشناسی رسیده است. پرداخت این مبلغ پس از تصویب نهایی در هیأت اجرایی صندوق انجام خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر»؛ این توافق پس از تکمیل بازبینی‌های کارشناسان صندوق بین المللی پول از برنامه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده برای پاکستان طی یک سال گذشته انجام شده و قرار است به زودی یک میلیارد و دویست میلیون دلار در صورت تایید هیئت اجرایی به پاکستان پرداخت شود که مجموع پرداختی این نهاد مالی به اسلام‌آباد را به حدود ۳.۳ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.

«ایوا پترووا» رئیس هیئت مذاکراتی صندوق بین المللی پول با پاکستان در بیانیه‌ای گفت: اجرای این برنامه‌ها در ماه‌های اخیر موجب ثبات اقتصادی، تقویت اعتماد بازار و بهبود شاخص‌های مالی در پاکستان شده است، برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته تراز حساب جاری پاکستان مازاد بوده و نرخ تورم نیز در مسیر کنترل قرار دارد.

وی افزود: ذخایر ارزی پاکستان افزایش یافته، فاصله نرخ سود اوراق قرضه کاهش پیدا کرده و فضای مالی و بانکی در مسیر بازسازی اعتماد قرار دارد. با این حال سیلاب‌های اخیر تأثیر منفی بر بخش کشاورزی گذاشته و رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی آینده به حدود ۳.۵ درصد کاهش دهد.

به گفته کارشناسان دستیابی به این توافق نشان‌دهنده تداوم اعتماد صندوق بین‌المللی پول به پیشرفت اصلاحات اقتصادی دولت پاکستان است و می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت ثبات مالی کشور هموار سازد.