به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: این طرح‌ها؛ خط انتقال آب مجتمع‌های جانشینی و شهوار، آبرسانی به روستای تلنگ و ساخت مخزن ذخیره آب مجتمع امام هشتبندی است.

حمزه پور افزود: یک حلقه چاه برای مجتمع تلنگ و ۲حلقه چاه نیز برای تامین آب آشامیدنی ساکنان این مناطق حفر و تجهیز شده است.

وی گفت: با تکمیل طرح‌های جانشینی و شهوار، علاوه بر تامین آب پایدار روستا‌ها، وضعیت آب شرب روستای چاه اسماعیل نیز بهبود می‌یابد.

حمزه پور افزود: این طرح‌ها با هزینه ۱۲۵ میلیارد تومان اجرا می‌شوند.

مدیر عامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با تجهیز شش حلقه چاه جدید پیش از تابستان امسال کمبود آب شهر میناب و روستا‌های اطراف رفع شد.