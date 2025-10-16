پخش زنده
پاکستان و ترکیه با امضای توافقنامه همکاری در زمینه اکتشاف منابع نفت و گاز در آبهای جنوبی پاکستان، فصل تازهای از همکاریها در حوزه انرژی را آغاز کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»؛ این توافق در چارچوب سند همکاری راهبردی انرژی میان دلتهای اسلام آباد - آنکارا انجام شده و از سوی تحلیلگران بهعنوان گامی مهم در مسیر تأمین امنیت انرژی و تقویت ثبات اقتصادی پاکستان ارزیابی میشود.
بر اساس اعلام رسمی سه شرکت بزرگ پاکستانی شامل شرکت ملی توسعه نفت و گاز، شرکت ملی نفت پاکستان و شرکت انرژی «ماری» به صورت مشترک با شرکت نفت ترکیه در خارج از کشور برای جست و جوی منابع نفت و گاز در منطقه دریایی موسوم به بلوک شرقی «حوضه ایندوس» قرارداد امضا کردهاند.
به گفته کارشناسان اجرای این طرح میتواند جایگاه پاکستان را در حوزه انرژی دریایی ارتقا داده و زمینه کاهش وابستگی این کشور به واردات سوختهای فسیلی را فراهم سازد.
ناظران اقتصادی امضای این توافق را نشانهای از گسترش روابط راهبردی اسلامآباد و آنکارا در حوزههای انرژی، صنعت و سرمایهگذاری دانسته و معتقدند که این همکاری میتواند راه را برای طرح های مشترک در زمینه انرژیهای نو و زیرساختهای دریایی هموار کند.