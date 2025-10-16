پخش زنده
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی از شعب مختلف دادگستری شهرستان سلماس بازدید و بر تسریع در رسیدگی به پروندهها و رفع مشکلات قضایی مردم تأکید کرد.
ناصر عتباتی در جریان این بازدید، از نزدیک روند رسیدگی به پروندهها در شعب حقوقی، صلح و سازش و کیفری را مورد بررسی قرار داد و با قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفتوگو کرد.
او با اشاره به ضرورت تکریم اربابرجوع و افزایش رضایتمندی مردم افزود: باید مشکلات قضایی مردم در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود تا اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی بیش از پیش تقویت گردد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین بر لزوم رعایت دقت، سرعت و عدالت در فرآیند رسیدگیها تأکید کرد و گفت: خدمت به مردم و احقاق حق، محور اصلی فعالیت مجموعه قضایی است و همه همکاران باید در این مسیر نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
عتباتی در پایان از اقدامات انجامشده در دادگستری سلماس قدردانی و بر پیگیری رفع نواقص احتمالی تأکید کرد.