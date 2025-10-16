به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک نفر با هویت معلوم در زمینه احتکار گسترده نهاده‌های دامی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت که پس از انجام تحقیقات میدانی، ۲۰۰ تن نهاده دامی شامل ۱۵۰ تن ذرت و ۵۰ تن جو خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش نهاده کشف شده را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

ابدال چگنی با اشاره به پلمب انبار گفت: فرد محتکر نیز به مراجع ذیصلاح معرفی شد.