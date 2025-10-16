پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتا شهرستان دزفول به شهروندان هشدار داد: به هیچ عنوان در خریدهای اینترنتی بویژه در سایتهای واسط بیعانه پرداخت نکنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سروان محسن خیری، در خصوص کلاهبرداریهای در سایتهای واسط و خرید و فروش بیان کرد: علاوه بر آن وقتی کالا را تحویل گرفتید، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و سپس وجه را واریز کنید.
وی ادامه داد: مورد داشتهایم که فردی وجه گوشی اصلی را پرداخت کرده، اما درون جعبه گوشی قلابی بوده و تحویل گرفته است.
سروان محسن خیری گفت: وقتی میخواهید کالایی را در سایتهای واسط بفروشید، مراقب باشید چرا که در این سایتها، کلاهبرداری از طریق صدور رسیدهای جعلی خیلی باب شده است.
وی در مورد نحوه کلاهبرداری از این نوع هم اضافه کرد: خریدار اعلام میکند که سامانه بانکداری مختل است و وقتی شماره کارت را از شما میگیرد با نرم افزارهایی دسترسی به مشخصات شما مییابد، رسید واریزی جعلی ارائه کرده و کالا را دریافت میکند در حالیکه پولی واریز نکرده است.
به گفته سروان محسن خیری، شهروندان در این گونه موارد به یاد داشته باشند که حتما تا پیامک واریز دریافت نکردهاند، کالا را تحویل ندهند.
وی همچنین افزود: در کلاهبرداریهای تلفنی هم وقتی از مالباخته دلیل اعتمادش را میپرسیم، میگوید که کلاهبردار اطلاعات کاملی از من داشت و این باعث شد تا اعتماد کنم.
سروان محسن خیری. تاکید کرد: داشتن اطلاعات شخص به این معنا نیست که فرد پشت تلفن حتما از نهادی رسمی است.
رییس پلیس فتا شهرستان دزفول خطاب به شهروندان گفت: به هیچ عنوان کدهای پیامکی را در اختیار فردی که تلفنی ادعا میکند که شما برنده جایزهای شدهاید، قرار ندهید؛ ممکن است کلاهبرداران با استفاده از این کدها به حسابهای بانکی و شبکههای اجتماعی شما دسترسی پیدا کنند.