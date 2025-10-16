به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه‌ ای اف سی، بیست و نهمین مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا در مرکز فرهنگی ملک فهد برگزار می‌شود و برترین بازیکن قاره کهنه از میان سه نامزد معرفی خواهد شد. در مراسم امسال اکرم عفیف ستاره تیم ملی قطر به همراه سالم الدوسری هافبک تیم ملی عربستان و عارف أیمن وینگر تیم ملی مالزی رقابت می‌کند. کارشناسان می‌گویند بخت دوسری عربستانی برای انتخاب بیش از بقیه است.

در بخش بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج از قاره؛ لی کانگ-این، ستاره کره جنوبی که فصل قبل با تیم فرانسوی پاری سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد، مهدی طارمی، ملی‌پوش ایرانی تیم المپیاکوس یونان که فصل قبل با تیم اینتر به فینال اروپا راه یافت و تاکه‌فوسا کوبو از ژاپن و عضو تیم رئال سوسیداد اسپانیا نامزد هستند. در بخش بهترین بازیکن زن آسیا هالی مک نامارا از استرالیا و عضو تیم ملبورن سیتی، وانگ شوانگ از چین و تیم ووهان جینگدا و هانا تاکاهاشی از ژاپن و تیم اوراوا رد دایموندز نامزد هستند.

در بخش بهترین بازیکن فوتسال نیز سالار آقاپور و مسلم اولاد قباد دو ستاره تیم ملی ایران به همراه محمد عثمان موسی بازیکن تایلند نامزد شده‌اند.

فهرست سایر نامزد‌ها به این شرح است:

بهترین بازیکن زن آسیایی شاغل در خارج از قاره: استفانی کاتلی از استرالیا و آرسنال انگلیس، مایکا هامانو از ژاپن و چلسی انگلیس و یوی هاسه‌گاوا از ژاپن و منچسترسیتی انگلیس

مربی سال آسیا (مردان): تریور مورگان از تیم زیر ۲۰ سال استرالیا، ری سونگ هو از تیم زیر ۲۰ سال دختران کره شمالی و سونگ سونگ گوان از تیم کمتر از ۱۷ سال دختران کره شمالی

مربی سال آسیا (بانوان): لو کوی-هوا از تایوان و تیم تایچونگ بلو وال، مرضیه جعفری از ایران و تیم خاتون بم و نوئنگروتای سراتونگویان از تایلند و تیم راچابوری میتر تایلند

بازیکن جوان سال آسیا (پسران): آلکس بادولاتو از استرالیا و تیم ملبورن ویکتوری استرالیا، حامد یوسف از عربستان و تیم الاتحاد عربستان و صدرالدین حسنوف از ازبکستان و تیم بنیادکار

بازیکن جوان سال آسیا (دختران): چوی ایل سون از کره شمالی و تیم ۲۵ آوریل کره شمالی، جون ایل چونگ از کره شمالی و تیم امنوک‌گانگ کره شمالی و ماناکا ماتسوکوبو از ژاپن و تیم نورث کارولینا کوریج آمریکا

فدراسیون سال آسیا:

سطح پلاتینیوم: ایران، ژاپن و عربستان سعودی

سطح الماس: چین، تایلند و ویتنام

سطح طلایی: هنگ کنگ

سطح یاقوت: بنگلادش، گوآم و لائوس

بهترین زیر مجموعه منطقه‌ای سال: آسه آن، شرق و جنوب

بهترین فدراسیون توسعه فوتبال پایه (جایزه رئیس‌ای اف سی):

سطح طلایی: چین، عربستان و امارات

سطح نقره‌ای: گوام، هند و مالزی

سطح برنزی: بنگلادش، ویتنام و ماریانای شمالی

بهترین داور: اشلی بیچام، آنتون شچتینین و علیرضا فغانی هر سه از استرالیا