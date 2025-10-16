به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علمای عظیم الشان و مراجع عظام تقیلد همواره محور تبیین و صیانت از مبانی متعالی شریعت و جهان بینی و اموزه های اسلامی بوده اند.

حوزه علمیه در شهر شیراز قدمتی ششصد ساله دارد که در طول تاریخ توانسته علمای بزرگی را پرورش بدهد.

علمای مبارزی که از استان فارس به تاریخ دانش و دین در کشور معرفی شدند، در کمتر نقطه‌ای از نقاط ایران نظیر دارند.

میرزای شیرازی، مرحوم سیدعلی‌اکبر فال‌اسیری، مرحوم سید عبدالحسین لاری، مرحوم سیدنورالدین حسینی، مرحوم آیت الله حائری شیرازی، مرحوم آیت‌اللَّه شهید دستغیب و مرحوم آیت‌اللَّه محلاتی از جمله این مفاخر است.

اما آذربایجان غربی نیز مهد علما و فضلایی بوده است که همواره در تاریخ مبارزاتی و علمی این مرز و بوم تاثیر گذار بودند که از جمله آنها می‌توان به آیت الله العظمی خویی اشاره کرد که در درس خود صد‌ها مجتهد بزرگ را تربیت کرده و تقدیم جامعه اسلامی کرده است.

علمایی همچون مرحوم آیت الله سید علی اکبر قره باغی که نمایندگی مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان را بر عهده داشت و یا آیت الله سید علی اکبر قریشی که نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد و علاوه برآن بیش از ۵۰ جلد کتاب نیز در عرصه‌های علمی و دینی تالیف کرده است.

یا علمایی مثل مجاهد نستوه آذربایجان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسنی که در شکل گیری انقلاب و تداوم نهضت مبارزاتی این ملت نام و آوازه‌ای ملی دارد.

علمای استان فارس در مرکزی‌ترین نقطه کشورمان و استان آذربایجان غربی نیز در شمال غربی‌ترین نقطه این کشور پهناور همواره پاسدار و مرزبان مرز‌های اعتقادی مردمان این سرزمین بوده‌اند.