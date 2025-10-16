روز جهانی عصای سفید با شعار "دسترسی‌نابینایان به فناوری‌های علمی روز، زمینه‌ساز فرصت‌های برابر" در اراک گرامی داشته می‌شود.

ارائه خدمات‌ به سه هزار و ۸۵۱ نابینا و کم‌بینا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در استان مرکزی بیش از سه هزار و ۸۵۰ نفر با معلولیت نابینایی و کم بینایی زیر پوشش بهزیستی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: هدف از برگزاری این مراسم این که معلولان نابینا و نابینایان ناشی از ضعف بینایی که در جامعه زندگی می‌کنند بتوانند در کنار بقیه افراد زندگی سالم و عادی داشته باشند.

محمد علی اله دادی افزود: در استان مرکزی سه هزار و ۸۵۱ نابینا و کم بینا وجود دارد که از خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی بهره‌مند هستند.

او گفت: مسئولان و تصمیم گیران مسائل شهری بایستی دسترسی به خدمات و امکانات و مسائل مربوط به آموزشی را فراهم کنند تا افراد نابینا همانند افراد بینا و سالم بتوانند به خدمات و امکانات جامعه دسترسی پیدا کنند.

مدیر کل بهزیستی استان افزود: در راستای پیشگیری از معلولیت نابینایی سال گذشته ۴۹ هزار کودک واجد شرایط غربالگیری شدند که از این تعداد هزار و ۹۰۰ کودک دچار اختلالات بینایی بودند که ۱۳۵ نفر دچار اختلال تنبلی چشم بودند و به موقع درمان شدند.

اله دادی گفت: در حال حاضر ۸۵ کودکان واجد شرایط زیرپوشش طرح غربالگری وجود دارند که امیدواریم ظرف یکی دو سال آینده این میزان به پوشش ۱۰۰ درصدی برسد.

مدیرعامل موسسه انجمن حمایت از نابینایان و کم بینایان استان هم با بیان اینکه در استان مرکزی یک مرکز توانبخشی برای نابینایان وجود دارد، گفت: تمامی نابینایان زیر پوشش بهزیستی استان دارای پرونده در این موسسه هستند و خدمات توانبخشی، آموزشی و توانمندسازی دریافت می‌کنند.

صدیقه سعادت افزود: خدمات توانبخشی شامل استفاده از وسایلی، چون عصا، عینک، استفاده از دستگاه‌های دیجیتال مثل رایانه، گوشی‌های گویا و وسایل آموزشی و خط بریل است که استفاده از این وسایل را به صورت تخصصی آموزش می‌بینند.