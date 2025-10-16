رونمایی برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی مازندران
برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی استان مازندران رونمایی و بهصورت رسمی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت:این برنامه در راستای تحقق چشمانداز برنامه راهبردی ادارهکل با عنوان مازندران، الگوی موفق در توسعه پایدار و حفاظت از تنوع زیستی و با هدف استراتژیک حفاظت و احیای اکوسیستمها و تنوع زیستی تدوین شده است.
حمید ظهرابی افزود: برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی شامل مجموعهای از شاخصها و ابزارهای علمی برای پایش جمعیت گونههای شاخص، بررسی وضعیت زیستگاهها، شناسایی تهدیدات اکولوژیک و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسانی بر تنوع زیستی است و هدف آن تقویت حفاظت از مناطق چهارگانه و ارتقای مدیریت اکوسیستمهای طبیعی استان میباشد.
او با تأکید بر ضرورت اجرای هماهنگ و علمی این برنامه گفت: اجرای موفق برنامه نیازمند همافزایی میان ادارات ستادی و شهرستانی، پاسگاههای محیطبانی، فعالین محیطزیست و جوامع محلی است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: پایش میدانی مستمر، استفاده از دادههای علمی و ارتقای ظرفیت نیروهای حفاظتی، ستون اصلی تحقق اهداف حفاظتی و احیای اکوسیستمها در استان خواهد بود.
ظهرابی ادامه داد: این برنامه نهتنها بهعنوان چارچوب عملیاتی برای ارزیابی وضعیت زیستگاهها و جمعیت گونههای ارزشمند عمل میکند، بلکه زمینه تصمیمگیریهای مدیریتی مبتنی بر شواهد را فراهم میسازد.
او با بیان اینکه مشارکت جوامع محلی و فعالین محیطزیست در جمعآوری دادهها و اجرای اقدامات حفاظتی، نقش مهمی در موفقیت این برنامه دارد، گفت: اجرای برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی استان با همکاری مراکز علمی، ادارات اجرایی و نیروهای محیطبانی دنبال خواهد شد و این مسیر، پایهای محکم برای حفاظت مشارکتی، پایدار و هوشمند مناطق چهارگانه استان مازندران فراهم میکند.