پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواف از حضور دومین گروه از گردشگران خارجی طی مهرماه امسال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود باعقیده گفت: دومین گروه از گردشگران اروپایی شامل ۱۵ گردشگر یونانی، از مهمترین جاذبههای تاریخی شهرستان خواف بازدید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواف افزود: بازدید از کارگاههای تولید و فروش صنایعدستی و اجرای موسیقی محلی در کنار آسبادها از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای این تور گردشگری بود.
باعقیده از افزایش ۵ برابری حضور گردشگران خارجی در شهرستان خواف نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به مرمت بناهای تاریخی شاخص و توسعه زیر ساختهای گردشگری، شرایط حضور گردشگران داخلی و خارجی در این شهرستان ارتقا یافته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف افزود : ۱۸ مهر ماه امسال نیز ۱۵ گردشگر خارجی از کشورهای انگلستان، استرالیا، هند، کانادا و سریلانکا از مهمترین جاذبههای تاریخی این شهرستان از جمله آسبادهای نشتیفان و مدرسه غیاثیه خرگرد بازدید کرده بودند.