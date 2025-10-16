پخش زنده
پانزدهمین همایش آبنوردی آبهای آزاد جانبازان کشور در آبهای ساحلی بخش دالخانی رامسر برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بخشداردالخانی رامسر گفت: در پانزدهمین همایش آبنوردی آبهای آزاد جانبازان ۲۵ جانباز مسیر ۳ هزار متری را آبنوردی کردند.
بهنام جنت علیپور افزود: هدف از برگزاری این رویداد ملی پاسداشت مقام جانبازان و گرامیداشت روزجهانی پاراالمپیک، عصای سفید و هفته تربیت بدنی بود.
او ادامه داد: این همایش به مدت سه روز برگزار و از همه جانبازان قدردانی شد.
شانزدهمین همایش ملی آبنوردی آبهای آزاد جانبازان امسال در آبهای خلیج فارس برگزار میشود.