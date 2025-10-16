برادر شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران گفت: کشور اسلامی ایران امروز در بسیاری از عرصه‌های علمی، نظامی و پزشکی در زمره کشور‌های پیشرو جهان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار محمد طهرانی مقدم چهارشنبه شب در اجلاسیه هزار و ۵۰۰ شهید اقشار و تشکل‌های مردمی خراسان‌شمالی گفت: ایران اسلامی امروز در بسیاری از عرصه‌های علمی، نظامی و پزشکی در زمره کشور‌های پیشرو جهان قرار دارد و این دستاورد‌ها مرهون خون پاک شهیدان است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف دست یافته که ریشه در فداکاری و ازخودگذشتگی رزمندگانی دارد که در دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب لحظه‌ای تردید نکردند.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: امروز ایران جزو چند کشور برتر جهان در عرصه فناوری موشکی است و این اقتدار حاصل سال‌ها تلاش، خودباوری و ایمان نیرو‌های مومن و انقلابی است.

برادر شهید حسن طهرانی مقدم افزود: دشمنان بار‌ها تلاش کرده‌اند با فشار و تحریم، مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند، اما با اتکای به ایمان مردم و رهبری هوشمندانه، همه توطئه‌ها نقش بر آب شده است.

وی با اشاره به نقش بسیجیان در حفظ امنیت کشور گفت: ایران اسلامی با تکیه بر روحیه ایثار، وحدت و خودباوری ملی، همواره پاسخ قاطعی به تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان داده است.