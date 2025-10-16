پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نشست تخصصی «از ایثار تا افتخار» را با هدف تبیین جایگاه علمی، فرهنگی و تاریخی جنبش پارالمپیک در ایران برگزار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با هفته ملی پارالمپیک، نشست تخصصی هم‌اندیشی با عنوان «از ایثار تا افتخار؛ مسیر شکل‌گیری و شکوفایی جنبش پارالمپیک در جمهوری اسلامی ایران» در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.

این نشست با هدف تبیین جایگاه علمی، فرهنگی و تاریخی جنبش پارالمپیک و مرور روند رشد و بالندگی آن در کشور، با حضور جمعی از مسئولان، استادان، مربیان و علاقه‌مندان به ورزش جانبازان و توان‌یابان برگزار شد.

در این برنامه، فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، حمید علی‌صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان (به‌صورت برخط) سخنرانی کردند. همچنین جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور، پژوهشگاه، مربیان، پژوهشگران و فعالان حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان در این نشست حضور داشتند.

در بخش‌های مختلف نشست، روند شکل‌گیری و توسعه جنبش پارالمپیک در ایران، دستاورد‌های ارزشمند ملی و بین‌المللی آن، و نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ترویج فرهنگ ورزش جانبازان و توان‌یابان مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین برضرورت پیوند عمیق‌تر میان پژوهش و عمل در حوزه ورزش پارالمپیکی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های انسانی و فرهنگی این جنبش تأکید کردند.