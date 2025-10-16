پخش زنده
در آستانه هفته تربیت بدنی ورزشکاران ایستگاههای ورزش صبحگاهی، در سالن ورزشی شهرداری همدان به حرکات ورزشی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این برنامه شاد ورزشی گفت: برنامههای اینچنینی با بالا بردن نشاط اجتماعی، تاثیر خوبی در مولد سازی جامعه دارد.
ملانوری شمسی با بیان اینکه تلاش میکنیم بیش از گذشته امکانات را در خدمت ورزش بگذاریم، از برگزاری جشنواره پاییزی در همین راستا، با عنوان پاییز لذیذ به زودی خبرداد.
سبزه واری مسئول ورزشهای همگانی استان نیز گفت: ۳ هزار ورزشکار ایستگاههای ۴۸ گانه شهرهمدان، امروز در این همایش شرکت دارند و در دیگر شهرستانها به تناوب برگزار خواهد شد.