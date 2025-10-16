ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که جنگ غزه به ویژه در چند ماه گذشته به اعتبار بین‌المللی اسرائیل به شدت آسیب رسانده و جایگاه این رژیم را در جهان از بین برده است و جبران این آسیب‌ها احتمالا تا نسل بعد طول خواهد کشید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ایهود باراک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی انگلیسی اسکای نیوز گفت: در واقع، ما خود را در موقعیتی یافتیم که من می‌گویم گویی در پایین جهنم نشسته و از میان شعله‌ها به بالا نگاه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه جنگ غزه علاوه بر تخریب وجهه سیاسی، خسارات بسیار سنگینی برای اسراییل داشته است گفت: این جنگ این حس را در جهان ایجاد کرده است که اسراییل مرتکب جنایات جنگی شده است.

باراک می‌گوید بنیامین نتانیاهو فرد مناسبی برای هدایت اسرائیل به سوی صلح طبق طرح ترامپ نیست و من تردید دارم که او بتواند این کار را انجام دهد. در واقع او همان کسی است که ما را به این فاجعه کشاند. او کسی بود که در هفتم اکتبر و تمام مسیر پس از آن شکست خورد.

نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل می‌افزاید: انتظار اینکه کسی که شکست خورده و چیزی را خراب کرده، همان کسی باشد که آن را درست کند، مثل این است که فکر کنید کاپیتان کشتی تایتانیک، اگر زنده مانده بود، راهبری یک کشتی جدید را هم به او بسپارند.

بنا بر این به طور قطع فرد دیگری برای برقراری صلح مناسب‌تر از نتانیاهواست که البته این موضوع در انتخابات تصمیم گیری خواهد شد و ما امیدواریم که آن انتخابات آزاد و عادلانه باشد، اما در اسرائیل تردید‌های جدی در این باره وجود دارد و باورعمومی این است که اگر نتانیاهو خود را قادر به دستکاری در انتخابات ببیند، این کار را خواهد کرد.

نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل می‌گوید نتانیاهو بر اساس منافع اسرائیل عمل نمی‌کند، بلکه بر اساس منافع شخصی‌اش و برای باقی ماندن در قدرت تصمیم می‌گیرد.

مجری شبکه اسکای نیوز خطاب به ایهود باراک می‌گوید: شما یک سال پیش در مصاحبه‌ای به من گفتید که اهداف نظامی اسرائیل در غزه تحقق یافته و در واقع تا جایی که ممکن بود پیش رفته‌اند. با این حساب آیا سال گذشته، از نظر شما، تلف شدن جان‌ها بوده است؟

باراک در پاسخ می‌گوید: بله. من فکر می‌کنم از ماه مارس، زمانی که او این مرحله‌ی جدید در غزه را آغاز کرد ــ ما آن را «جنگ فریب» می‌نامیم ــ حماس به عنوان یک سازمان نظامی شکست خورد، اما هنوز گروه‌هایی از چریک‌ها با سلاح‌های سبک در تلاش برای کشتن اسرائیلی‌ها هستند. این وضعیت می‌تواند سال‌ها ادامه یابد بنا بر این در یک سال اخیر توفیق نظامی حاصل نشد.

نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل افزود: پس از شکست نظامی حماس، ما توانستیم ضربه‌ی بزرگی به حزب‌الله وارد کنیم. سپس، با استفاده از یک فرصت، توانستیم توان نظامی سوریه را فلج کنیم و این راه را برای حمله‌ای موفق به ایران هموار کرد. آن زمان بهترین لحظه برای اعلام پیروزی، بازگرداندن گروگان‌ها و گشودن فصل جدیدی بود.

باراک می‌گوید: نتانیاهو شکست نظامی حماس را در یک سال گذشته به موفقیتی بی‌سابقه در عرصه‌ی دیپلماتیک و سیاسی برای حماس مبدل کرد. آنها مسئله‌ی فلسطین را بازگرداندند، نه از طریق مذاکره، بلکه با تحمیل آن به اسرائیل، بی‌آنکه مذاکره‌ای صورت گیرد. این بهترین رؤیای حماس و بدترین کابوس ما بوده است.

وی افزود: نیرویی که باید به جای حماس کنترل غزه را در دست گیرد باید نیروی عربی نه نیروی بین المللی باشد، زیرا حماس به سوی نیرو‌های عرب همچون امارات که کیف پول برای بازسازی‌اند و مصری‌ها که اکسیژن برای غزه محسوب می‌شوند شلیک نمی‌کنند و استقرار این نیرو‌ها باید هر چه سریعتر انجام شود تا اوضاع را در غزه به دست گیرند.

ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل با ابراز نگرانی شدید از تسلط حماس بر غزه می‌گوید باید هر چه زودتر یک نیروی امنیتی بین عربی برای جلوگیری از آنچه او بازپس‌گیری غزه توسط حماس خوانده، تشکیل شود.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از تسلط کامل حماس بر اوضاع غزه گفته آمادگی حماس برای تسلیم سلاح‌های خود به مرور زمان کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه «تنها شرط موفقیت» طرح آتش بس غزه، «عزم» دونالد ترامپ است، نگرانی خود را از کاهش توجه ترامپ به این موضوع ابراز و اضافه کرد نگرانی دیگر این است که طرح او برای به پایان رساندن جنگ «زمان ببرد».

باراک ایجاد یک کشور فلسطینی را «تنها راه حل پایدار» بحران فلسطین دانست و افزود: «هر راه حل دیگری شکست خواهد خورد و فروخواهد پاشید؛ و این تفکر به این دلیل نیست که ما احساسات خاصی نسبت به زندگی فلسطینی‌ها داریم، بلکه به دلیل منافع خودمان است.»

ایهود باراک افزود: در حال حاضر هیچ رهبری نمی‌تواند پیشنهاد دهد که اسرائیل فوراً به سوی راه‌حل دو کشوری برود. باید آمادگی در هر دو طرف وجود داشته باشد، و باید ببینیم نه فقط رهبران اسرائیلی بلکه رهبران فلسطینی نیز ظهور کنند و امیدواریم که «روح زمانه» شرایط لازم را فراهم کند تا یک مذاکره‌ی صادقانه فراهم شود، نه تحمیل یک دولت فلسطینی بر اسرائیل.

نخست وزیر اسبق اسرائیل می‌گوید: در ادامه روند ما باید بر دو شرط پافشاری کنیم اول اینکه هیچ عضوی از شاخه‌ی نظامی حماس نباید در هیچ نهادی از نهاد‌های جدید حضور داشته باشد و دیگر اینکه نتیجه‌ی نهایی درباره مرز‌ها فقط زمانی مشخص شود که نقاط عطف امنیتی از پیش توافق‌شده محقق شده باشند.

رژیم اسرائیل در تهاجم پیوسته دو ساله به غزه بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، نزدیک ۶۸ هزار فلسطینی را به قتل رساند که بیشترشان زنان و کودکانند و بیش از ۱۷۰ هزار نفر نیز زخمی و معلول شده‌اند.

کودکان قربانیان اصلی تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه بوده‌اند.

سازمان ملل اقدام رژیم اسرائیل در غزه را نسل کشی دانست و حقوقدانان بین المللی بر لزوم محاکمه و مجازات عامران و عاملان نسل کشی اسراییل در غزه تاکید کرده‌اند.

در بمباران‌های مخرب رژیم اسرائیل علاوه بر تخریب زیر ساخت‌های غزه، حدود هشتاد درصد ساختمان‌ها اعم از بیمارستان ها، مدارس، مساجد، کلیسا‌ها و خانه‌ها کاملا ویران شده است.