در یک سال گذشته بیش از هفده‌هزار نفر از شهروندان خویی آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه، مخاطرات، شرایط اضطراری و دوره‌های همگانی را گذرانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست خبری رئیس جمعیت هلال احمر خوی با حضور اصحاب رسانه در محل درمانگاه تازه‌تأسیس این جمعیت برگزار شد ورئیس جمعیت هلال احمر خوی گزارشی جامع از عملکرد یک‌ساله هلال احمر خوی در حوزه‌های امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، آموزش و درمان ارائه کرد.

در این نشست با اشاره به راه‌اندازی درمانگاه و آزمایشگاه جدید جمعیت هلال احمر خوی گفت: این مرکز درمانی با حمایت‌های ارزشمند مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی و همکاری خیرین، با هدف ارائه خدمات پزشکی باکیفیت به شهروندان ایجاد شده و هم‌اکنون با دوازده پزشک عمومی و متخصص در حال فعالیت است.

ولی‌زاده افزود: تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش پانصد میلیارد ریال نیز توسط خیرین تهیه شده و در مرحله نهایی بهره‌برداری قرار دارد.

وی با قدردانی از جامعه پزشکی و پرستاران درمانگاه، از تلاش آنان در آغاز به کار این مجموعه درمانی تقدیر کرد.

او با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از هفده‌هزار نفر از شهروندان خویی آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه، مخاطرات، شرایط اضطراری و دوره‌های همگانی را گذرانده‌اند، گفت: هلال احمر خوی با اجرای دوره‌های آموزشی در ۱۶ خانه هلال روستایی، گام مؤثری در ارتقای فرهنگ امداد و نجات در شهرستان برداشته است.

ولی‌زاده همچنین از فعالیت ۲۷۰۰ داوطلب در خانه‌های هلال خبر داد و اظهار داشت: این داوطلبان آموزش‌های امدادی، کمک‌های اولیه و مهارت‌های اجتماعی را به مردم مناطق مختلف ارائه می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر خوی با اشاره به عملکرد امدادگران در حوادث جاده‌ای گفت: در یک سال گذشته تیم‌های امدادی این جمعیت در ۶۱ حادثه جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی خوی و ایواوغلی به مصدومان امدادرسانی کرده‌اند و در مواقع بحرانی از آمادگی کامل برخوردار بوده‌اند.

وی افزود: دو مانور بزرگ امدادی در سطح شهرستان و بیست مانور آموزشی در مدارس برگزار شده تا سطح آگاهی دانش‌آموزان نسبت به اصول امداد و نجات افزایش یابد. طرح ایجاد پایگاه دوم امداد و نجات در محور خوی ـ قطور نیز در دستور کار قرار دارد.

ولی‌زاده با اشاره به نقش خیرین در حمایت از برنامه‌های انسان‌دوستانه جمعیت هلال احمر گفت: بیش از دو میلیارد تومان از سوی خیرین برای تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌های امدادی و درمانی جمع‌آوری شده است. همچنین دوازده کاروان سلامت در مناطق مختلف شهرستان اجرا شده و خدمات پزشکی و دارویی به نیازمندان ارائه داده‌اند.

او ادامه داد: در بخش خدمات عمومی نیز، ۳۹۱ زائر حج واکسن مخصوص دریافت کرده‌اند و مشارکت مردم در طرح‌های بشردوستانه قابل توجه بوده است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر خوی، مردم نیکوکار این شهرستان در یک سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان برای کمک به مردم مظلوم غزه اهدا کرده و پانصد‌وهشت نفر نیز در طرح اهدای خون شرکت کرده‌اند.

در پایان نشست، اصحاب رسانه از درمانگاه و آزمایشگاه تازه‌تأسیس جمعیت هلال احمر خوی بازدید کردند. این مرکز با هدف گسترش خدمات درمانی و امدادی به شهروندان خویی راه‌اندازی شده و آغاز فعالیت آن را می‌توان گامی مهم در ارتقای خدمت‌رسانی به نیازمندان دانست.