به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: عملیات احیا و مرمت قنات تاریخی «کلاته مزار» با اعتبار بیش از ۲ میلیارد ریال و با مشارکت ۳۵۰ میلیون ریالی مالکان آغاز شد.

اسماعیل قربانی افزود: این قنات ۳/۵ کیلومتری، شریان حیاتی ۵۵ هکتار از اراضی کشاورزی و تامین کننده معیشت ۶۰ بهره‌ بردار در منطقه است.

قربانی ادامه داد: عملیات احیاء و مرمت قنات تاریخی «کلاته مزار» با اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی (معادن) در سال ۱۴۰۳ و همچنین مشارکت ۳۵۰ میلیون ریالی مالکان آغاز شد.

وی اظهار کرد: در جریان بازدید از این طرح، توصیه‌ های لازم و تأکید بر لزوم انجام دقیق کارها مطابق با تعهدات و همچنین تحویل به‌ موقع طرح، به پیمانکار، نماینده مالکان و مقنی‌ ها ارائه شد.

وی خاطر نشان کرد: احیای این قنات، گامی مهم برای توسعه پایدار و حفظ منابع آبی منطقه است.