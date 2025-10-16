پخش زنده
امروز: -
قنات تاریخی روستای کلاته مزار شهرستان گناباد با اعتبار بیش از ۲ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: عملیات احیا و مرمت قنات تاریخی «کلاته مزار» با اعتبار بیش از ۲ میلیارد ریال و با مشارکت ۳۵۰ میلیون ریالی مالکان آغاز شد.
اسماعیل قربانی افزود: این قنات ۳/۵ کیلومتری، شریان حیاتی ۵۵ هکتار از اراضی کشاورزی و تامین کننده معیشت ۶۰ بهره بردار در منطقه است.
قربانی ادامه داد: عملیات احیاء و مرمت قنات تاریخی «کلاته مزار» با اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی (معادن) در سال ۱۴۰۳ و همچنین مشارکت ۳۵۰ میلیون ریالی مالکان آغاز شد.
وی اظهار کرد: در جریان بازدید از این طرح، توصیه های لازم و تأکید بر لزوم انجام دقیق کارها مطابق با تعهدات و همچنین تحویل به موقع طرح، به پیمانکار، نماینده مالکان و مقنی ها ارائه شد.
وی خاطر نشان کرد: احیای این قنات، گامی مهم برای توسعه پایدار و حفظ منابع آبی منطقه است.