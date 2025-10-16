پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی انتشار برخی دیدگاهها درباره رایگان اعلام شدن بازدید نابینایان از موزههای کشور در روز «عصای سفید» (۲۳ مهرماه)، معاونت میراث فرهنگی توضیح داد: اعلام بازدید رایگان برای نابینایان در روز جهانی عصای سفید، اقدامی نمادین و فرهنگی در راستای توجه به حقوق شهروندی، کرامت انسانی و ارتقا سطح آگاهی جامعه نسبت به جایگاه افراد دارای معلولیت بینایی بوده است.
در این روز، موزهها نه صرفاً بهعنوان مکانهای نمایش آثار تاریخی، بلکه بهعنوان نهادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش میکنند، نهادی که باید بازتابدهنده احترام به تنوع، تفاوت و برابری فرصتها باشد.
در بسیاری از کشورها روز عصای سفید فرصتی برای جلب توجه عمومی به استقلال و توانمندی نابینایان و ترویج مفهوم «دسترسی برابر» است. ما نیز با الهام از همین رویکرد جهانی، اقدام به اجرای این طرح در موزههای کشور نمودیم تا ضمن گرامیداشت این روز، اهمیت حضور فعال نابینایان در عرصههای فرهنگی و هنری یادآوری شود.
شایان ذکر است که در سالهای اخیر، برخی از موزههای کشور با همکاری تشکلها و نهادهای مرتبط با نابینایان، اقدامات مؤثری برای دسترسپذیری بیشتر انجام دادهاند. از جمله:
● فراهم کردن ماکتها و نمونههای لمسی از آثار تاریخی برای درک حسی نابینایان
● استفاده از راهنمایان آموزشدیده برای توصیف آثار بهصورت گویا و دقیق
● نصب تابلوهای راهنمای بریل در بخشهایی از موزهها
● اجرای برنامههای بازدید گروهی نابینایان با همراهی کارشناسان فرهنگی و داوطلبان آگاه.
این اقدامات، گامی کوچک در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و فراهم آوردن شرایط برابر برای مشارکت همه اقشار جامعه در تجربه میراث فرهنگی کشور است.
بنابراین، تأکید میشود که رایگان بودن بازدید نابینایان در روز عصای سفید نه امتیاز مالی، بلکه حرکتی فرهنگی، آموزشی و انسانی است که با هدف جلب توجه جامعه نسبت به ضرورت همدلی، همافزایی و توسعه دسترسی در فضاهای فرهنگی کشور انجام شده است.
ما بر این باوریم که موزهها باید خانه همه مردم باشند. از کودکان تا سالمندان، از پژوهشگران تا توانیابان و این مسیر تنها با درک، همراهی و حمایت جامعه فرهنگی و رسانهای کشور تداوم خواهد یافت.