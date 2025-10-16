پخش زنده
امروز: -
نماز جمعه ارومیه فردا به امامت نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آئین عبادی سیاسی و وحدت بخش نماز جمعه ارومیه فردا بیست و پنجم مهر به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در مصلی امام خمینی این شهر اقامه خواهد شد.
طبق اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه استان همچنین حجتالاسلام والمسلمین صحرانورد رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش نیز سخنران پیش از خطبهها خواهد بود.
پیش از اذان ظهر محفل آدینه برگزار میشود.
خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.