معاونت علمی ریاست جمهوری با انعقاد تفاهمنامه با پارکهای علم و فناوری ۱۴ استان، برنامه اجرایی «نوشناس» را برای شناسایی و هدایت شرکتهای مستعد به سوی کسب مجوز دانشبنیان،آغاز کرده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان گفت: این برنامه در چارچوب تفاهمنامههای مشترک تعریف شده با ۱۴ پارک علم و فناوری، با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند دانشبنیان شدن شرکتهای فناور و توانمندسازی اکوسیستم نوآوری کشور به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استانهای کشور، گفت: بر این اساس، تاکنون ۱۵۴۵ شرکت فناور از سوی این پارکهای علم و فناوری به معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی معرفی شدهاند تا در مسیر طراحیشده «نوشناس» قرار گیرند.
امرایی افزود: برنامه «نوشناس» با ایجاد یک پیوند سازمانیافته بین نهاد حاکمیتی معاونت علمی و بازیگران میدانی پارکهای علم و فناوری در استانها، درصدد است تا با شناسایی دقیق ظرفیتهای فناورانه بومی در استانها، مسیر گذر شرکتها به سوی مجوز دانشبنیان را کوتاهتر و هموارتر کند. این اقدام گامی بلند در جهت عملیاتیسازی سیاستهای اقتصاد دانشبنیان و تقویت زنجیره ارزش شرکتهای دانشبنیان در سراسر کشور محسوب میشود.
وی گفت: انتظار میرود با تداوم این برنامه، شاهد حضور شرکتهای جدید و توانمند در چرخه اقتصادی کشور باشیم.