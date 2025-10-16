پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: ۳۵ هزار کیلومتر مربع پهنهی معدنی در استان آزادسازی میشود و در منطقه تحول ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در شورای معادن استان گفت: آزاد سازی این پهنهها در استان باعث شده فعالیت هزار و ۷۰۰ بهره بردار برای شناسایی پهنهی معدنی آغاز شود.
هاشمی با بیان این که آزاد سازی ۳۵ هزار کیلومتر، در منطقه تحول ایجاد میکند افزود: معادن از ظرفیتهای خراسان جنوبی است و حمایت از سرمایه گذار بخش معدنی، از اولویتهای دولت است.
وی از سرمایه گذاران بخش معدن خواست، حقوق دولتی و مسئولیت اجتماعی شان را پرداخت کنند و گفت: از این طریق میتوان طرحهای عمرانی در مناطق دارای جمعیت را اجرایی کرد.
استاندار افزود: برای اجرای این اقدام، طرحها در شورای معادن استان به تصویب میرسد و بر اساس اولویت نیاز منطقه اجرا خواهد شد.
هاشمی با اشاره به طرحهای راه آهن و انتقال آب از دریای عمان گفت: این دو طرح، نیاز استان است و ما در برنامه ایران جان، این دو طرح را ویژه پیگیری میکنیم.
پروین رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی هم گفت: پیگیر آزاد سازی ۸۰ هزار کیلومتر مربع از پهنههای معدنی هستیم.