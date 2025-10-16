به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در همایش روز جهانی غذا با اشاره به اهمیت تغذیه سالم گفت: تأمین غذای سالم در شرایط صنعتی و پیچیده امروز، نیازمند نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی و همکاری همه نهادهاست و از مزرعه تا سفره مردم، باید کنترل، نظارت و استاندارد‌ها رعایت شود تا غذای سالم به دست شهروندان برسد.

وی افزود: اصلاح نان مصرفی مردم، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در ارتقاء سلامت عمومی است، زیرا نان سالم می‌تواند بسیاری از بیماری‌های گوارشی را کاهش دهد و هزینه‌های درمانی را به جیب مردم بازگرداند.

وی با اشاره به طرح‌های اجرا شده در استان کرمانشاه، از جمله طرح نان کامل و سالم، از تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قدردانی کرد و افزود: حرکت ارزشمندی در استان کرمانشاه آغاز شده است و اگر این طرح فراگیر شود، می‌تواند الگویی ملی برای تغذیه سالم باشد.