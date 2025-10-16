پخش زنده
سبزی فروش همدانی از دل برگهای سبزی، شادی و عطر خوش را روانه خانهها میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به عمو سبزی فروش معروف است؛ مردی که با ایده و خلاقیت، هم فضای فروش سبزی هایش را با نشاط کرده و هم از آب زلالی که در مزرعه سبزی فروشی اش دارد، استفاده بهینه میکند.
آقای رستمی با گذاشتن تختهایی در اطراف مغازه اش برای مردم فضایی برای پاک کردن سبزیها ایجاد کرده، که پسماند و گل ولای سبزیها به خانهها راه نیابد و هم فضای دلنشینی با گذاشتن تاب برای کودکان درست کرده است.
او کارآفرینی هم کرده و در مزرعه اش که به باغچه سبزی معروف است، برای بیش از ۲ زن و مرد اشتغال آفرینی کرده است.