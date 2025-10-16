به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون امور ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به موفقیت‌های ارزشمند این هیأت در رقابت‌های کشوری اظهار داشت: اعضای هیأت بیماران خاص و پیوند اعضا در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله شطرنج، پتانک، دارت و سایر رشته‌ها همواره عملکردی درخشان داشته‌اند.

مهدی بهرام‌زاده افزود: با توجه به شرایط ویژه این ورزشکاران، اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر حمایت ویژه‌ای از فعالیت‌های این هیأت به‌عمل می‌آورد.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا کشور با قدردانی از تلاش‌های هیأت بوشهر در سال گذشته بیان کرد: براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از عملکرد هیأت‌های استانی در سراسر کشور، استان بوشهر در سال گذشته موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.

آسمانی همچنین از آمادگی فدراسیون برای برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور در بخش تالاسمی و هموفیلی در آبان امسال خبر داد.