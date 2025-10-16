به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای خاکسار افزود: جنگ ۱۲ روزه‌ای که رخ داد اتفاقات دوران دفاع مقدس را برای جوانان نسل امروز که چندان با آن دوران آشنا نبودند ملموس‌تر کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همدان نیز بابیان اینکه اساتید دانشگاه باید تغییراتی در نگرش و شیوه تدریس خود داشته باشند گفت: این هنر یک استاد است که بتواند با روشی درست به انتقال مفاهیم دفاع مقدس بپردازد.

سردار ظفری افزود: مفاهیم و ارزش‌های جنگ اگر راهبردی معرفی و رفع ابهام نشود، مانعی برای انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس می‌شود.

سال گذشته ۶ هزار دانشجو با تدریس ۱۰۰ استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان، درس دفاع مقدس را فرا گرفتند.