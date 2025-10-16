پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در همایش توان افزایی با موضوع تدریس درس دفاع مقدس بر اهمیت حفظ ارزشهای دفاع مقدس که هویت ملی هر ایرانی رانشان میدهد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای خاکسار افزود: جنگ ۱۲ روزهای که رخ داد اتفاقات دوران دفاع مقدس را برای جوانان نسل امروز که چندان با آن دوران آشنا نبودند ملموستر کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت همدان نیز بابیان اینکه اساتید دانشگاه باید تغییراتی در نگرش و شیوه تدریس خود داشته باشند گفت: این هنر یک استاد است که بتواند با روشی درست به انتقال مفاهیم دفاع مقدس بپردازد.
سردار ظفری افزود: مفاهیم و ارزشهای جنگ اگر راهبردی معرفی و رفع ابهام نشود، مانعی برای انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس میشود.
سال گذشته ۶ هزار دانشجو با تدریس ۱۰۰ استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان، درس دفاع مقدس را فرا گرفتند.