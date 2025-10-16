یک دانشجوی دانشگاه آکسفورد انگلیس به علت سر دادن شعار علیه رژیم اسرائیل به دست پلیس انگلیس دستگیر و از دانشگاه نیز تعلیق شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دانشجوی دستگیر شده که هویتش تا لحظه مخابره خبر فاش نشده، اما بیست ساله معرفی شده است از مقاومت مردم غزه تمجید کرد و آن را الهام بخش دانست.

پلیس ادعا کرده در بازبینی فیلم‌هایی که از تظاهرات روز شنبه این هفته برای حمایت از فلسطین ضبط کرده او شعار می‌دهد که غزه، غزه ما را سربلند می‌کند، صهیونیست‌ها را به خاک می‌سپارد.

پلیس گفته او به ظن تحریک نفرت نژادی دستگیر شده و همچنان در بازداشت پلیس است.

دانشگاه آکسفورد با تایید دستگیری دانشجوی این دانشگاه اعلام کرده مبنای دقیق این دستگیری هنوز برای دانشگاه فاش نشده است.

دانشگاه افزوده نمی‌تواند در مورد پرونده‌های دانشجویان اظهار نظر کند، اما این قدرت را دارد که در صورت بروز نگرانی‌های جدی، اقدامات فوری و متناسبی از جمله تعلیق عضویت دانشجو در دانشگاه را در صورت لزوم انجام دهد.

دانشگاه آکسفورد می‌افزاید این دانشگاه جایی برای نفرت، یهودستیزی یا تبعیض در جامعه ما وجود ندارد و ما همیشه برای محافظت از ایمنی و کرامت دانشجویان خود اقدام خواهیم کرد.

خرداد ماه امسال نیز پلیس انگلیس در ادامه سرکوب حامیان فلسطین و معترضان به نسل کشی اسرائیل، ۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه آکسفورد را بازداشت کرد.

پلیس انگلیس در هفته‌های اخیر بیش از دو هزار نفر از حامیان فلسطین را دستگیر کرد فقط در یک تظاهرات بیش حدود هفتصد نفر را دستگیر کرد که در تاریخ این کشور کم سابقه بوده است. این افراد در اعتراض به اقدام دولت در سرکوب حامیان فلسطین در تظاهراتی کاملا مسالمت آمیز تابلویی در دست داشتند که روی آن دو جمله نوشته شده بود. «من با نسل کشی مخالفم» و «من از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم».

دولت انگلیس گروه اقدام برای فلسطین را تروریستی اعلام و هرگونه حمایت از این گروه را حمایت از تروریسم می‌داند و افراد حامی آن را دستگیر می‌کند.

گروه اقدام برای فلسطین می‌گوید، دو سال درخواست اکثریت مردم از دولت برای قطع حمایت سیاسی و تسلیحاتی از رژیم اسرائیل که در حال نسل کشی فلسطینیان است نشان داد که بی فایده بوده است و باید خود مردم با ایجاد مانع در برابر ارسال جنگ افزار از انگلیس برای رژیم اسرائیل جلوی کمک به نسل کشی را بگیرند.

"فدراسیون بین المللی حقوق بشر" به تازگی و پس از بررسی وضعیت حق تظاهرات در آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه اعلام کرد، دولت‌های غربی به سرکوب حق تظاهرات مشغولند و برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز هواداران فلسطین، از قوانین مبارزه با تروریسم و نیز قوانین مبارزه با یهودستیزی، همچون سلاح سوء استفاده و حامیان فلسطین را دستگیر می‌کنند.

این فدراسیون در تازه‌ترین گزارش با هشدار درباره تهدید آزادی بیان در کشور‌های غربی، اعلام کرد، سرکوبِ سخنان افراد و گروه‌های مخالف دولت‌ها در غرب، به رویه‌ای عادی مبدل شده است.