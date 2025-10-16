به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رکابزنان فولاد مبارکه سپاهان در مسابقه «تایم تریل تیمی» از چارچوب مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه‌سواری باشگاه‌های کشور به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

این مسابقات که شامل ٢ دور ۱۹ کیلومتری و در مجموع ۳۸ کیلومتر بود، ١١ تیم حضور داشتند، که ملوان بندر انزلی به مقام نخست دست یافت، سپاهان دوم شد و دانشگاه آزاد تبریز در رده سوم قرار گرفت.

سپاهانی‌ها در روز سوم از دومین مرحله لیگ برتر، فردا جمعه در ماده استقامت جاده به مصاف حریفان می‌روند.

طلایی‌پوشان در این مسابقه با ترکیب حسین عسکری، مهدی ناطقی، حسین علیزاده، امیرحسین جمشیدیان، رامیار قوامی و نیما ناطقی به رقابت با حریفان پرداختند.