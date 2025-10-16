پخش زنده
تازهترین آمار رسمی نشان میدهد که صادرات نساجی و پوشاک پاکستان در ماه سپتامبر برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است. کارشناسان این روند را نتیجهی افت تقاضا در بازارهای جهانی و تداوم مشکلات ساختاری در داخل کشور میدانند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، بر اساس دادههای منتشرشده ارزش صادرات نساجی و پوشاک پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۱.۹۹ درصد کاهش یافته و از ۱.۶۱ میلیارد دلار به ۱.۵۷ میلیارد دلار رسیده است.
منابع خبری افزودند: این افت در ادامه کاهش شدیدتر ۷.۳۴ درصدی ماه اوت ۲۰۲۵ نشانهای از رکود نسبی در یکی از کلیدیترین بخشهای صادراتی این کشور است.
صنعت نساجی که بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد صادراتی پاکستان را تشکیل میدهد و میلیونها نفر در آن اشتغال دارند، ستون اصلی اقتصاد صنعتی این کشور به شمار میرود، اما این صنعت از سال گذشته با فشارهای مضاعف از جمله افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی، قطعی برق و تاخیر در بازپرداخت مالیاتها و مشوقهای صادراتی مواجه بوده است.
به گفتهی تحلیلگران کاهش تقاضای جهانی برای پوشاک و منسوجات بهویژه در ایالات متحده و اروپا نقش تعیینکنندهای در افت اخیر داشته است. همزمان افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه در داخل پاکستان، مزیت رقابتی این کشور را در مقایسه با تولیدکنندگان منطقهای مانند بنگلادش، ویتنام و هند کاهش داده است.
بخش هایی، چون پارچههای پنبهای، روتختی و حوله در این دوره بیشترین افت را تجربه کردند در حالیکه صادرات نخ و الیاف مصنوعی رشد اندکی داشته است.
ناظران اقتصادی هشدار میدهند که اگر دولت پاکستان نتواند ساختارهای حمایتی مؤثر، دسترسی ارزانتر به انرژی و سیاستهای بازپرداخت سریع مالیاتها را تقویت کند، بخش نساجی ممکن است بخشی از سهم سنتی خود در بازارهای جهانی را از دست بدهد.