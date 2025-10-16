۴۰ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز تکابی در پویش ایران من ایران جان آثار و اشعاری در وصف ایران عزیز به رشته تحریر درآوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یکصد خوشنویس برجسته تکابی با تحریر آثار خوشنویسی این شهرستان را به خاستگاه هنر اصیل خوشنویسی در کشور تبدیل کرده‌اند.

با حضور ۴۰ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز تکابی پویش ایران من ایران جان در این شهرستان برگزار و هنرمندان چیره دست خوشنویس آثار و اشعاری در وصف ایران عزیز به رشته تحریر درآوردند.

سرپرست انجمن خوشنویسان شعبه تکاب گفت: همزمان با سراسر کشور و بمناسبت هفته خوشنویسی ۴۰ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز تکابی طی پویش ایران من ایران جان که در این شهرستان برگزار شد آثار و اشعاری در وصف ایران عزیز به رشته تحریر درآوردند.

رضا مدنی افزود: شهرستان تکاب با سابقه دیرینه در هنر خوشنویسی توانسته بیش از ۱۰۰ هنرمند خوشنویس در درجات ممتازی، فوق ممتازی و استادی تربیت نماید.

وی گفت: در تلاشیم با عنایت به سابقه طولانی و تعدد خوشنویسان برتر این شهرستان را بعنوان شهر برتر خوشنویسی در کشور به ثبت برسانیم.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تکاب گفت: بمناسبت هفته خوشنویسی جمعی از هنرمندان خوشنویس شهرستان آیین زنده نویسی هنر خوشنویسی را برگزار کردند.

باغبانپور افزود: هنرمندان برجسته خوشنویس تکابی آثاری را در خصوص ایران عزیز با خط‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلت به رشته تحریر درآوردند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب نیز که در آیین زنده نویسی هنرمندان حضور داشت گفت: شهرستان تکاب با پرورش ۵ استاد خوشنویسی در سطح استان حرفی برای کفتن دارد.

امام جمعه تکاب گفت: وجود هنرمندان ماهر و چیره دست فراوان در تکاب این شهرستان را در سطح ملی در باب خوشنویسی مطرح کرده است.