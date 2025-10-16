پخش زنده
امروز: -
دومین همایش بینالمللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت با حضور اندیشمندان مسلمان و مسیحی از ۲۵ کشور جهان در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این همایش با محور گفتوگو دربارهی اخلاق، به عنوان یکی از مشترکترین عرصههای میان ادیان الهی، به بررسی موضوعات گوناگون اخلاقی از منظر دو دین اسلام و مسیحیت پرداخت.
دبیر علمی همایش در این مراسم گفت: بیش از صد اندیشمند از پنج قاره جهان در قالب بیش از سی نشست تخصصی، کمیسیون و پیشنشست علمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گفتهی محمد صحاف کاشانی، نتیجهی دو سال هماندیشی میان پژوهشگران دینهای اسلام و مسیحیت، تدوین و آمادهسازی ۱۸ جلد کتاب مشترک است که به موضوعاتی، چون اخلاق خانواده، اخلاق زیستمحیطی، اخلاق و حقوق بشر، حقوق حیوانات، اخلاق حکومتداری و آیین جنگ اختصاص دارد.
وی ادامه داد: این مجموعه رونمایی شد و بخش قابل توجهی از آن نیز به زبان انگلیسی در کشور کانادا منتشر خواهد شد تا در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان در سراسر جهان قرار گیرد.
دبیر علمی همایش گفت: گفتوگوهای میان ادیان نباید تنها در حد سخن باقی بماند، بلکه باید در قالب آثار مکتوب و ماندگار به افکار عمومی جهان ارائه شود.
حجت الاسلام صحاف کاشانی افزود: بیش از ۱۵۰ مقاله علمی به دبیرخانه ارسال شده که حدود ۱۰۰ مقاله از میان آنها پذیرفته و در مجموعه کتابهای همایش منتشر خواهد شد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در سخنرانی خود گفت: ماهیت دین، حقیقتی الهی و واحد است و تکثر ادیان، حاصل تبلور تاریخی و انسانی دین در جوامع مختلف است.
حجتالاسلام والمسلمین احمد واعظی افزود: دین در وجه الهی خود، حقیقتی یگانه است که محور آن توحید، عبودیت و تسلیم در برابر پروردگار است؛ و اختلافات موجود میان ادیان، ریشه در برداشتهای انسانی دارد، نه در اصل دین الهی.
همایش مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت با هدف گسترش گفتمان علمی میان ادیان، تقویت همفکریهای بینالمللی و معرفی نگاه اخلاقی ادیان توحیدی به مسائل انسانی، به عنوان یکی از تجربههای کمنظیر گفتوگوی ادیان در جهان امروز شناخته میشود.