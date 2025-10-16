به گزارش خبرگزاری صداوسیما در دوازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، بر توزیع سوخت باکیفیت، اسقاط ناوگان دیزلی فرسوده و اجرای صحیح معاینه فنی خودرو‌ها تأکید شد.

همچنین در این جلسه،از توزیع ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور برای کاهش آلایندگی در نیروگاه‌ها خبر داده شد و اسقاط خودرو‌های دیزلی فرسوده نیز در دستور کار قرار گرفت.

استفاده از سوخت ترکیبی در نیروگاه شازند به‌منظور کاهش آلودگی هوا.و بررسی معاینه فنی دقیق‌تر برای کنترل آلایندگی خودرو‌ها نیز از دیگر موصوعات این جلسه بودند.

سعید حاجی زاده گزارش می دهد: