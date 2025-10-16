به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: پرونده جاذبه‌های گردشگری این روستا اردیبهشت امسال به سازمان جهانی ارسال شده است.

آزاده عابدین زاده افزود: این روستا دارای جاذبه‌های گردشگری از جمله جنگل‌های حرا، سواحل زیبا، کوه‌های مجسمه‌ای و بادگیر‌ها است.

وی گفت: در این روستا دوره‌های آموزشی نیز برای پاسداشت میراث فرهنگی و حفظ هویت برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی روستای سهیلی گفت: ۴۷ اقامتگاه بومگردی، ۱۱ مرکز عرضه غذای محلی، ۱۴۵ فروند قایق گردشگری و ۳۰ غرفه صنایع دستی در این روستا راه اندازی شده است.

مجید سلخی افزود: این روز‌ها نیز روستای سهیلی جزیره قشم آماده میزبانی از گردشگران است.

وی گفت: این روستا در سال ۱۴۰۲ جزو هشت روستای برتر کشور قرار گرفت.

روستای سهیلی در غرب جزیره قشم واقع است.