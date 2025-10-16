پخش زنده
فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: در راستای مقابله با کالای قاچاق و مبارزه باجرایم اقتصادی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوههای پلیسی محل فعالیت ماینرهای قاچاق در استان را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیمی به محلهای مورد نظر اعزام و در یک عملیات ضربتی در بازرسی از یک انبار و دو واحد دامداری ۲۳ دستگاه ماینر غیر مجاز در حال فعالیت به همراه متعلقات مربوطه کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان همدان، ارزش ماینرهای کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۳ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: در این زمینه ۳ پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجه قضایی ارسال شد.