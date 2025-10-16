پخش زنده
همایش بزرگ پیادهروی و جشن روستا با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از مردم پنج روستای بخش مرکزی نوشهر و با هدف احیای آیینهای بومی و محلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش بزرگ پیادهروی و جشن روستا به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز روستا، پنجشنبه ۲۴ مهرماه با حضور پرشور مردم پنج روستای کردیکلا، تازهآباد، خیرهسر، سنگ تجن و نیرنگ در بخش مرکزی نوشهر برگزار شد.
این همایش با هدف معرفی و احیای آداب و رسوم بومی منطقه و با همکاری اداره ورزش و جوانان، دفتر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی غرب استان و مشارکت فعال دهیاران و شوراهای اسلامی برگزار گردید.
بهاره سعیدزاده، مسئول دفتر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی غرب استان و نایبرئیس ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی، گفت: هدف از برگزاری این همایش، آشنایی نسل امروز با میراث فرهنگی گذشتگان و انتقال این فرهنگ اصیل به آیندگان است.
وی افزود: برپایی غرفههای صنایعدستی و تولیدات بانوان کارآفرین روستا، اجرای بازیهای بومیمحلی و نمایش سبک زندگی روستایی از جمله بخشهای جذاب این رویداد بود. همچنین خانهای به سبک بومگردی به نمایش گذاشته شد تا ظرفیتهای گردشگری منطقه معرفی شود.
سعیدزاده با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این برنامه گفت: پیشبینی میشود بیش از هزار و پانصد نفر در این همایش شرکت کرده باشند.
در حاشیه این برنامه، انواع نان محلی، آش سنتی، بازیهای بومی و اجرای آیینهای کهن برگزار شد و فضایی خاطرهانگیز و پرنشاط برای اهالی و مهمانان فراهم آمد.