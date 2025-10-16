پخش زنده
از سالها فعالیت استاد ظهیرالاسلام در حوزه خوشنویسی قدردانی شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان ؛ رییس انجمن خوشنویسان اصفهان گفت:در آیینی از استاد ظهیرالاسلام، خوشنویس شناختهشده و هنرمند متعهد اصفهانی، بهپاس دههها فعالیت هنری و خدمات ارزنده در عرصه خوشنویسی تجلیل شد.
گلشنی با بیان اینکه آثار این هنرمند برجسته خوشنویسی سبک نستعلیق زینتبخش مساجد، مدارس علوم دینی و فضاهای فرهنگی اصفهان است،ادامه داد: بسیاری از نوشتههای منبرهای تاریخی شهر، با دستخط این هنرمند به نگارش درآمده است.
وی ادامه داد:آنچه که خط استاد ظهیر را زبانزد کرده بهره گیری از مضامین دینی و مذهبی است.