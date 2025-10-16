در پی برخورد دو خودروی سواری پژو پارس و پراید در محور ارومیه – روستای انهر، ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

فرزین رضازاده افزود: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر ۶ مصدوم را برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.

وی ضمن تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز، اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش اساسی در پیشگیری از بروز چنین حوادث ناگواری دارد.