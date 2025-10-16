پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی گیلان از بارشهای رگباری در بیشتر مناطق استان و احتمال وقوع سیلاب از عصر امروز خبر داد و گفت: دمای هوای استان ۳ تا ۵ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه بارشی جدیدی به گیلان، بارش باران همراه با وزش باد و رعد و برق از عصر امروز در استان آغاز شده و تا شنبه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه کاهش ۳ تا ۵ درجهای دمای هوا، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از دیگر پدیدههای جوی در این مدت است، افزود: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، به دلیل بارشهای رگباری و بالاآمدن سطح آب رودخانه و مسیلها، احتمال به راه افتادن سیلاب وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی گیلان از مردم و مسافران خواست از استقرار در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و کشاورزان و گلخانه داران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به محصولات و محکم کردن سازههای متحرک، به کاربرند.
محمد دادرس افزود: دریای خزر هم برای فعالیتهای دریانوردی و صید از عصر امروز تا شنبه نامساعد است.