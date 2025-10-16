به همت گروه‌های مردم نهاد، خیرین وگرو‌های جهادی فعال در حوزه کودکان کار و در معرض آسیب امروز«طرح کیان» در ۳۱ استان کشورآغاز به کارکرد.

طرح کیان، طرحی مردمی برای ساماندهی کودکان کار و در معرض آسیب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،در مراسم آغاز به کار این طرح کشوری که با حضور نمایندگان گروه‌های جهادی، ثمن‌ها و خیرین برگزار شد ابتدامحسن کرمانی، سرپرست معاونت هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان بهزیستی­ که پیشتر عهده دار معاونت اورژانس اجتماعی کشور­ بوده در خصوص نقش حمایتی بهزیستی از کودکان کار و در معرض آسیب تاریخچه‌ای را بیان کرد.

در ادامه این برنامه نمایندگان فعال در حوزه کودکان کار و خیابان از استان‌های مختلف به بیان تجربیات موفق خود در خصوص ساماندهی این کودکان پرداختند.

حجت الاسلام مهدی ملکی، مسئول شبکه مردمی کودکیاران ایران در این مراسم گفت:طرح کیان در حوزه شناسایی­ وساماندهی و حل مساله کودکان کار طراحی شده است که­ در ابتدای آغاز به کار طرح ۲۶۰۰ کودک کار و در معرض آسیب توسط گروه‌های مردمی در مناطق کم برخوردار کشور شناسایی شدند.

وی افزود: طرح کیان مولود همکاری ۸۰ گروه مردم نهاد، خیرین و گروه‌های جهادی است که دغدغه اصلی آنان کودکان کار و خیابان بوده است که با هدف اجرای شعار کودک کار امروز ، کودکیار فردا در این طرح فعالیت می کنند.

ملکی گفت: این طرح ۸ ماه پیش به صورت آزمایشی ابتدا در سه محله از ۳ استان کرمان، همدان ویاسوج آغاز شد که به طور مثال فقط در یکی از محلات کم برخوردار یاسوج ۱۲۰ کودک کار توسط گروه‌های مردمی شناسایی شدند که با پیگیری‌ها و حمایت‌های گروه‌های جهادی و مردم نهاد ۱۱۰ کودک وخانواده آنان توانمند و از چرخه کار در معرض خطر خارج شدند.

مسئول شبکه مردمی کودکیاران ایران افزود: در طرح کیان، برخلاف سایر طرح‌های مربوط به کوکان کار و خیابان به سراغ کودک در محل کار نمی‌رویم بلکه به سراغ نقطه اصلی مشکل، ­ یعنی خانواده کم برخوردار او می‌رویم و با رصد مشکلات و دغدغه‌های خانواده کودک، باعث می‌شویم که کودک از چرخه کار خیابان ویا کاری که در معرض خطر است خارج شود. ­

ملکی گفت: بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح کیان­ در ۳ شهر، از امروز همه ۸۰ گروه‌ها با هم و در همه استان‌ها ادامه مسیر خواهند داد تا بتوانند ۲۶۰۰ کودک شناسایی شده در مناطق محروم از چرخه کار خارج شوند. ­

­مهدی ملکی افزود: توجه به همسایه از خصوصیات بارز ما ایرانیان است بنابراین امیدواریم همواره این طرح با پشتیبانی و حمایت مردم پیگیری شود.

­وی از مردم خواست بجای اینکه به صورت موردی­ به کودکان کار­­کمک کنند با ارتباط با گروه کودکیاران در فضای مجازی و یا­ نشانی­ وبگاه کودکیاران دات نت از این کودکان حمایت کنند.