تشکیل ۲۸۰ پرونده بازرسی در استان مرکزی در بهار و تابستان امسال، رشد حدود یک و نیم برابری را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بازرس کل استان گفت: در شش ماهه اول امسال ۲۸۰ پرونده بازرسی در استان تشکیل شده که نسبت به مجموع پرونده‌های سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

محمد حسین افضلی در نشست خبری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بازرسی برگزار شد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین را از وظایف این سازمان عنوان کرد و افزود: بازرسی استان با افزایش فعالیت‌های نظارتی در نیمه نخست امسال، موفق به تشکیل ۲۸۰ پرونده بازرسی شد که این تعداد نسبت به مجموع پرونده‌های سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

او گفت: از ابتدای امسال تاکنون هفت مورد بازدید سرزده و بدون هماهنگی از شهرستان‌های استان انجام شده که در این رابطه تعداد پرونده‌های تشکیل شده حدود یک و نیم برابر افزایش دارد.

بازرس کل استان افزود: تاکنون ۱۸ جلسه ملاقات مردمی نیز برگزار و ۱۰۲ مراجعه کننده به صورت مستقیم پذیرش شدند.

بازرس کل استان گفت: ۵۳ گزارش سال گذشته به مراجع تخلفات اداری ارسال شده که از این تعداد ۱۴۶ نفر به هیئت‌های رسیدگی معرفی شدند.

افضلی افزود: همچنین در زمینه تخلفات کیفیت ۱۷ پرونده با ۵۹ متهم به مراجع قضایی معرفی شدند.

او رسیدگی به دغدغه مردم و شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد را از جمله اولویت این اداره کل عنوان کرد.