رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست در صورت وقوع تصادف صرفاً خسارتی، خودرو را فوراً به حاشیه راه منتقل کنند تا از بروز حوادث ثانویه جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به ماده ۸۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست در صورت بروز تصادفات خسارتی، خودرو را فوراً به محل امن در حاشیه راه منتقل کنند.
سرهنگ هادی عبادی گفت: در تصادفاتی که تنها منجر به خسارت مالی شده و خودرو امکان حرکت دارد، رانندگان موظفاند وسیله نقلیه را از سطح سوارهرو خارج کنند تا از سد معبر و ایجاد ترافیک جلوگیری شود.
وی با هشدار نسبت به توقف خودرو در مسیرهای پرتردد افزود: این اقدام میتواند موجب بروز تصادفات زنجیرهای یا حوادث شدیدتر از جمله جرح و فوت شود.
رئیس پلیس راه استان مازندران از رانندگان درخواست کرد در صورت وقوع تصادف خسارتی، با حفظ خونسردی و رعایت مقررات، خودرو را به نقطهای امن منتقل کرده و از ایجاد حوادث ثانویه پیشگیری کنند.