استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: مأموریت ستاد توسعه دانشبنیان فراتر از حمایتهای اداری و اعطای تسهیلات صرف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: مأموریت اصلی ساختن یک زیستبوم پویا و کارآمد برای پرورش ایده، تبدیل دانش به محصول و محصول به ثروت ملی است.
وی دومین نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان افزود: آینده توسعه استان نه بر منابع طبیعی و سرمایههای سنتی، بلکه مستقلاً بر پایه سرمایه انسانی و فکری رقم خواهد خورد، اقتصاد دانشبنیان دیگر یک گزینه تزئینی نیست، بلکه زیربنای استقلال اقتصادی، قدرت ملی و پیشرفت پایدار محسوب میشود.
وی افزود: با توجه به راهاندازی رشتههایی همچون هوش مصنوعی در دانشگاهها، استان باید به سرعت در مسیر شناسایی و بهکارگیری این حوزه در برنامههای توسعهای گام بردارد.
استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: در شرایط کنونی جهان، علم و فناوری به عنوان زبان قدرت و ابزار حکمرانی مؤثر شناخته میشود؛ اقتدار ملی در گرو پیوند زنجیره تولید دانش و نوآوری است.