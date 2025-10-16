پخش زنده
امروز: -
روند اجرای طرح برج آبگیر و تأسیسات تصفیهخانه آب شهر مهاباد بررسی و بر تسریع عملیات اجرایی آن تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جریان سفر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی به شهرستان مهاباد، روند اجرای طرح برج آبگیر و تأسیسات تصفیهخانه آب این شهر بررسی و بر تسریع عملیات اجرایی آن تأکید شد.
این سفر به دعوت نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی انجام شد و در ادامه، نشستی تخصصی با حضور فرماندار مهاباد بهمنظور پیگیری اعتبارات و بررسی راهکارهای رفع چالشهای تأمین آب این شهرستان برگزار گردید.
مجتبی نجفی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی، در این نشست با اشاره به کاهش بارشها و افت تراز دریاچه سد مهاباد گفت:با توجه به کاهش سطح آب پشت سد و بروز مشکلات در برداشت از برج آبگیر، پروژهای طراحی شده که امکان برداشت آب باکیفیت از مناسبترین تراز دریاچه را فراهم میکند.
با تخصیص ۷/۵ میلیارد تومان اعتبار، دستورات و تأکیدات استاندار محترم و پیگیریهای فرماندار ونماینده مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی، مراحل خرید تجهیزات و انتخاب پیمانکار در حال انجام است و پیشبینی میشود تا یک ماه آینده عملیات اجرایی شامل ساخت سکوهای بتنی، نصب لولهها و استقرار پمپهای دریاچه آغاز شود.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب شرب افزود:با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت تأمین آب تصفیهخانه مهاباد به حدود ۷۵۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید و امکان انتقال پایدار و ایمن آب برای شهروندان فراهم میشود.
نجفی همچنین خاطرنشان کرد که برای پایداری خدماترسانی در زمان قطعی برق، دیزلژنراتورهای مورد نیاز برج آبگیر و تأسیسات حیاتی خریداری شده و هماکنون بیش از ۹۰ درصد نیاز برق این مجموعهها تأمین شده است.
در پایان این سفر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با حضور در محل امور آب و فاضلاب مهاباد، در نشستی صمیمی با کارکنان ضمن قدردانی از تلاش آنان در تأمین پایدار آب شهر، بر لزوم توجه به تکریم اربابرجوع، پاسخگویی مؤثر به درخواستهای مردمی و استمرار خدماترسانی بدون وقفه تأکید کرد.