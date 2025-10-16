نماینده موقت پاکستان در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان با رد ادعا‌های هند درباره جامو و کشمیر، تاکید کرد: بازی‌های لفظی دهلی نو نمی‌تواند اشغال غیرقانونی این منطقه توسط هند را مشروعیت بخشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، «ذوالفقار علی» نماینده موقت پاکستان در سازمان ملل در واکنش به سخنان نماینده هند و در چارچوب «حق پاسخ» گفت: مواضع دهلی نو درباره وضعیت اشغال کشمیر هیچگونه پشتوانه تاریخی، جغرافیایی یا حقوقی ندارد و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تضاد است.

عثمان جاوید با اشاره به هفت دهه محرومیت مردم کشمیر از حق تعیین سرنوشت، افزود: بی‌توجهی جامعه جهانی به جنایات هند، اعتبار سازمان ملل را زیر سؤال برده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تصمیم هند در ۵ اوت ۲۰۱۹ برای لغو وضعیت خودمختاری ویژه جامو و کشمیر، سرکوب و خشونت‌ها در این منطقه شدت یافته و همچنان ادامه دارد.

به گفته نماینده پاکستان رهبران کشمیری در زندان‌ها هستند، غیرنظامیان هدف خشونت قرار گرفته، زنان مورد تعرض قرار می‌گیرند و حتی کودکان نیز از تیررس نیرو‌های امنیتی هند هستند.

وی در پایان تاکید کرد: گزارش‌های سازمان همکاری اسلامی (OIC) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نقض گسترده حقوق بشر توسط هند در کشمیر تحت کنترل این کشور را مستند کرده و اعلام داشته‌اند که جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در برابر رنج مردم کشمیر عمل کند.