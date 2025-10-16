به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله شب زنده دار در دیدار با سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده جدید سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم، ضمن تبریک انتصاب وی، گفت: صیانت از قم و مقام رفیع این شهر همواره مورد توجه اهل بیت (ع) بوده و امروز نیز مسئولیتی همگانی است. وجود علمای بزرگ دینی و اصحاب خاص ائمه معصومین، این شهر را متمایز ساخته و آن را به پایگاه جهانی تشیع تبدیل کرده است.

وی با اشاره به نگرانی‌های موجود از برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در قم، گفت: قم تنها در ایران و جهان اسلام جایگاه ویژه‌ای ندارد، بلکه در میان بسیاری از مردم کشور‌های غیر اسلامی نیز محل احترام و توجه است. دل‌های بسیاری به حوزه علمیه قم و حرم مطهر حضرت معصومه (س) گره خورده و از این رو، بروز ناهنجاری‌های فرهنگی در این شهر، قابل قبول نیست.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه فعال‌سازی مساجد را یکی از راهکار‌های اصلی برای حفظ ارزش‌های اسلامی در قم دانست و افزود: باید با تلاش امامان جماعت و معتمدین محلات، جوانان را به مساجد جذب کرد و نماز جماعت را در محلات رونق داد. در کنار این فعالیت‌ها، حرکت‌های جهادی برای کمک به خانواده‌های نیازمند نیز باید گسترش یابد.

در ادامه این دیدار، سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)، ضمن قدردانی از حمایت‌های علمای حوزه، تقویت پایگاه‌های مقاومت و مساجد را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و گفت: ما به دنبال آسیب‌شناسی فرهنگی هستیم تا ریشه‌های نفوذ را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنیم. قم شهر اهل بیت (ع) و حرم بانوی کرامت است و باید پاسدار ارزش‌ها باشیم