به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه راهبری اجرایی سامانه پنجره مدیریت زمین استان که با حضور مدیران عضو و ارتباط برخط نمایندگان دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور برگزار شد گفت: طرح سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از پروژه اولویت دار دولت الکترونیک است و در سطح کشور و استان کرمانشاه با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: هدف از راه اندازی این سامانه الکترونیکی، پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه با ثبت عملکرد درخشان در سامانه پنجره مدیریت زمین، موفق به کسب رتبه اول کشور در دو شاخص کلیدی در این سامانه شد.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در پيشخوان مدیریتی سامانه و مقایسه عملکرد استان‌ها، استان کرمانشاه در دو شاخص مهم شامل میانگین زمان ارائه خدمات حوزه زمین و درصد عملکرد دستگاه‌ها در سامانه موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است.