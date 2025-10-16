پخش زنده
رزمایش مشترک ضدتروریسم میان نیروهای مسلح پاکستان و قزاقستان با هدف تقویت همکاریهای نظامی و افزایش هماهنگی عملیاتی دو کشور آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون»؛ روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: این رزمایش با نام «دوستی پایدار–۵» از ۱۳ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ در پاکستان برگزار میشود و نیروهای ویژه ارتش پاکستان و یگانهای ویژه قزاقستان در آن مشارکت دارند.
بر اساس بیانیه ارتش پاکستان هدف از این رزمایش، ارتقای مهارتهای حرفهای از طریق آموزش های مشترک، تبادل تجربه در زمینه مبارزه با تروریسم و تحکیم پیوند های نظامی میان دو کشور دوست است.
ارتش پاکستان تاکید کرد که این کشور بهطور منظم رزمایشهای مشترک با کشورهای آسیایی، خاورمیانهای و سایر مناطق برگزار میکند تا علاوه بر افزایش آمادگی عملیاتی، همکاری دفاعی و همگرایی منطقهای را نیز گسترش دهد.
رزمایش اخیر در ادامه روند گسترش روابط دفاعی میان اسلامآباد و آستانه صورت میگیرد. در ماه آوریل سال جاری «فیلد مارشال عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در سفر رسمی به قزاقستان با وزیر دفاع و سایر مقامات بلندپایه نظامی این کشور دیدار و درباره تحولات امنیت منطقهای، اهداف راهبردی مشترک و گسترش همکاریهای دفاعی گفتوگو کرد.
دو طرف در این دیدار بر ضرورت تعمیق همکاریهای نظامی و استمرار هماهنگی برای صلح، ثبات و امنیت منطقهای تاکید کردند.
رزمایش «دوستی پایدار–۵» علاوه بر ابعاد آموزشی و عملیاتی، از منظر تقویت نقش پاکستان در همکاریهای چندجانبه امنیتی آسیایی و نمایش چهرهای مسئولانه از این کشور در مقابله با تهدیدات مشترک، دارای اهمیت ویژهای ارزیابی میشود.