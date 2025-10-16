امروز: -
سفر رئیس جمهور به اصفهان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۴- ۱۵:۵۸
پربازدیدترین فیلم ها
نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
فیلتر‌های خودرو با نشان اصلی، اما تقلبی
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
تخریب عمدی جنگل‌های زاگرس با اهداف سودجویانه
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
چهاردهمین دوره شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
خبرهای مرتبط

با مشارکت مردم در تمامی زمینه‌ها ضربه دشمن ناممکن است

رئیس جمهور با استاندار اصفهان پا به رکاب شد

بررسی حل بحران‌های آب، آلودگی هوا و قطار سریع‌السیر در اصفهان

برچسب ها: رئیس جمهور ، اصفهان ، پزشکیان
