به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،مدیرکل صمت البرز گفت: انتخابات شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی استان البرز با دبیری شرکت شهرک‌های صنعتی البرز و حضور نمایندگان دوازده شهرک صنعتی، انتخابات برگزار و اعضای هیئت‌مدیره شورای هماهنگی انتخاب شدند.

به گفته انصاری، در این انتخابات، نمایندگانی از شهرک‌های صنعتی بهارستان، اشتهارد، خوارزمی، کوثر و نظرآباد به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره برگزیده شدند و از این پس جلسات استانی حوزه صنعت با حضور این نمایندگان برگزار خواهد شد تا روند بررسی و رفع مشکلات واحد‌های صنعتی استان با انسجام و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به ضرورت تشکیل چنین شورایی گفت:در گذشته برای همفکری و تصمیم‌گیری نیاز بود از تمامی هیئت‌مدیره‌های دوازده شهرک صنعتی دعوت شود که گاهی موجب تداخل موضوعات و دشواری در جمع‌بندی می‌شد. با تشکیل شورای هماهنگی، هماهنگی و انسجام بیشتری در تصمیم‌سازی‌ها ایجاد خواهد شد.

وی این اقدام را ابتکاری بی‌سابقه در سطح کشور دانست و افزود: مقرر است از این پس در جلسات رسمی اقتصادی استان، کرسی ویژه‌ای برای شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شود تا از دیدگاه‌های تخصصی و تجربی این شورا در تصمیم‌گیری‌ها بهره‌مند شویم.

انصاری گفت: با شکل‌گیری این شورا، شاهد اقدامات مؤثر در رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی، بهینه‌سازی منابع، افزایش بهره‌وری بودجه‌ها و توسعه تعاملات استانی و ملی خواهیم بود. همچنین مقرر شد این شورا گزارش‌ها و پیشنهاد‌های تحلیلی و علمی خود را برای کمک به تصمیم‌سازی‌های کلان استانی ارائه کند.