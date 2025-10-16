پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته شیراز، یاد و نام دو شهر تاریخی و کهن ایرانزمین، «شیراز» و «همدان»، بار دیگر مورد توجه دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یکی از حلقههای اشتراک ملایر و آباده شیراز وجود هنرمندانی است در عرصه منبت.
هنر منبت از زادگاه کریمخان زند در ملایر تا آباده شیراز به گوش جهانیان رسیده تا روایتگر دستهایی باشد که جان میبخشند بر پیکر چوبهای بی جان.
حکایت این دو دیار حکایت مردمانی است که سالها هنرمندانش نقشآفرینههایی بر کالبد بیجان چوب آفریدند تا هنر دستشان امروز در کُنج خانه هر ایرانی بنشیند.
رویداد ملی « ایران جان» ، به ابتکار صداوسیما به دنبال معرفی و ضریب دادن به ظرفیتها و فرصتهای توسعه و پیشرفت جای جای کشور است.